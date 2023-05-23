Asrın felaketinde hasar almayan Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi, tüm branşlarda poliklinik hizmetine başlarken, deprem psikolojisini atlatamayan çocuklara yönelik de özel çocuk psikiyatrileri göreve başladı.

6 Şubat depremlerinde hiçbir hasar almayan Battalgazi Devlet Hastanesi, o süreçte yaklaşık 3 bin depremzedenin de barınmasına olanak sağladı. Deprem sonrası normalleşme sürecinde hastanede de tüm branşlarda poliklinik hizmetleri verilmeye başlanıldı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Erol Karaaslan, büyük depremde hasar almayan hastanelerinin depremin ilk gününden itibaren halkın yaralarının sarılması noktasında önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Yaklaşık 3 bin vatandaşın barınma ihtiyacının yanı sıra yeme-içme ihtiyaçlarının da karşılandığını ifade eden Karaaslan, “Tabi o dönemde zorluklar yaşandı ama sağlık anlamında ciddi bir sıkıntı yaşanmadı. Hastanemiz acil servisi ara vermeden hizmetine devam etti. Şuanda geldiğimiz nokta da acil servisimiz deprem öncesindeki hasta kabul rakamlarına yaklaştı. Poliklinik hizmetlerimiz de çok hızlı şekilde hizmete girdi” dedi.

Hastanelerindeki yoğun bakım servislerinin de aralıksız sürdüğünü belirten Karaaslan, acil ameliyatların yanı sıra artık normal ameliyatlara da başladıklarını söyledi.

Depremin psikolojik olarak etkilediği en büyük kesimlerden biri olan çocuklara yönelik de hastanelerinde önlem aldıklarını belirten Başhekim Karaaslan, “Çocuklarımıza yönelik çocuk psikiyatristleri ve psikologları hizmet vermeye başladı. Ailelerimiz rahatlıklar deprem sonrası uyuma problemi yaşayan, korkularını atamayan çocuklarımızı hastanemize getirerek rahatlıkla tedavi ettirebilirler. Hastane olarak depremzedelerimizin her zaman yanında yer alıyoruz” diye konuştu.