Malatya’nın futsal temsilcisi Battalgazi Belediyespor, TFF Futsal 1. Ligi’ne yükseldi.

Nevşehir’de düzenlenen TFF Futsal 1. Ligi 2024-2025 sezonu ön eleme turunda Battalgazi Belediyespor, gösterdiği üstün performansla TFF Futsal 1. Ligi’ne yükselmeye hak kazandı. Malatya’nın futsal branşındaki tek temsilcisi olan Battalgazi Belediyespor, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvada etkili oyunuyla dikkat çekti. Antrenörler Burak Dönmez ve Furkan Soylu yönetiminde mücadele eden takım, Van Altay Eğitim Kültür SK, Diyarbakır Özbek Budak, Erzurumspor FK, Anadolubeyi SK, Osmanlı 41 SK ve Karasu 1933 gibi güçlü rakipleri geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, elde edilen başarıyı değerlendirerek, "Battalgazi’nin adını sporda da duyurmanın gururunu yaşıyoruz. Futsal takımımızın bu büyük başarısı, ilçemizdeki spor kültürünün geliştiğinin en güzel göstergesidir. Gençlerimizin spora yönelmesi, disiplinli bir takım ruhuyla başarıya ulaşması bizleri mutlu ediyor. Battalgazi Belediyesi olarak her branşta sporun ve sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen sporcularımızı, teknik ekibimizi ve yönetimimizi tebrik ediyorum. TFF Futsal 1. Ligi’nde mücadele edecek takımımıza başarılar diliyorum. Eminim ki Battalgazi Belediyespor, sahada sergileyeceği oyunla Malatya’yı en iyi şekilde temsil edecektir” diye konuştu.