Battalgazi Belediyesi tarafından deprem bölgesi Malatya’da gençlerin gireceği özel yetenek sınavına hazırlanması, gençlerin yeteneklerini geliştirebilmesi ve asrın felaketini yaşayan ilçe halkının deprem psikolojisinden uzaklaştırmak amacıyla açılan Resim Kursunda dersler başladı.

Deprem bölgesi Malatya’da gençlerin gireceği sınavlarda başarı göstermelerine destek olmak için sınav setleri hediye edip psikodestek anlamında gençler için birçok projeye öncülük eden Battalgazi Belediyesi tarafından gençlere özel yetenek sınavında kolaylık sağlaması amacıyla açılan resim kursunda dersler başladı. Katılımın ücretsiz olduğu ve uzman öğreticiler tarafından verilen eğitimde kursiyerler desen, perspektif, karakalem dersleriyle özel yetenek sınavına hazırlanırken deprem psikolojisinden uzaklaşıyor. Ağırlıklı olarak liselerin ve üniversitelerin resim bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerin katılım sağladığı kursta, 6 Şubat’ta yaşanılan asrın felaketi sonrasında deprem sürecinin psikolojisini sanat ile atmak isteyenler de kursta eğitim alıyor. Yoğun katılımın olduğu kursu ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, deprem sonrasında gençlerin talebi üzerine kursun açıldığını ifade etti.

“Bu tarz faaliyetlerimize devam edeceğiz”

Gençleri zorlu süreçlerde yalnız bırakmadıklarının altını çizen Başkan Güder, “Deprem sonrasında gençlerimiz yaşadıkları psikolojiyi üzerlerinden atıp derslerine adapte olsunlar diye çeşitli faaliyetler yapıyoruz ve sınavlar öncesinde destek için sınav setleri hediye ediyoruz. Sürekli gençlerimizle birlikte olup onları sınava hazırlıyoruz. Özellikle deprem sonrasında gençlerimiz bize ulaşarak özel yetenek sınavlarına gireceklerini ve açık kurs olmadığı için bu sınavlara hazırlanamadıklarını ifade ettiler. Bizler de bu talep sonrasında resim kursu açılması talimatını verdik. Kursumuz da başladı ve gençlerimiz burada alacakları eğitimle liselerin ve üniversitelerin resim bölümlerine girebilecekler. Tabi sadece kursumuzdan öğrencilerimiz, gençlerimiz değil deprem psikolojisinden sanatla uzaklaşmak isteyenlerin de faydalanmasını istedik. Kursu ziyaret ettiğimizde de görüyoruz ki yoğun bir ilgi var. Hobi olarak gelmek isteyenler, kendisini geliştirmek isteyenler, sınavlara hazırlananlar herkes bir arada uzman hocalarımızdan eğitim alıyor. Bu süreçte insanımızı yalnız bırakmayacak ve bu tarz faaliyetlerimize devam edeceğiz.” dedi.

“Başkanımıza kurs için teşekkür ederiz”

Özel yetenek sınavına hazırlandığını ifade eden Zeynep Bal ise “Güzel sanatlar bölümüne hazırlanıyorum. Temel bir eksikliğim vardı ve kısa sürede bunu çözmem gerekiyordu. 6 Şubat depreminde yaşadıklarımızdan dolayı bu sorunu çözemedim. Hocalarımız bize destek oluyor. Görseli çok güzel bir yerde bu kursu görüyoruz. Güzel bir ortam var. Bu kurs bizlere kendimizi iyi hissettiriyor.” ifadelerini kullandı. Lise öğrencisi Muhammed Uzun da “11 sınıf öğrencisiyim. Hem üniversiteye hazırlık hem de hobi olarak bu kursu geliyorum. Kursta yeni yeni şeyler öğreniyorum. Mutlu oluyorum. Psikolojik açıdan da bizlere fayda sağlıyor. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkür ediyorum.” dedi. Kursa deprem psikolojisinden uzaklaşmak için geldiğini söyleyen Hepsen Metin ise “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e bu imkanı bizlere sağladığı için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ben emekli öğretmenim. Böyle bir kursun açıldığını duyduğum an çok mutlu oldum. 6 Şubat depreminin izleri silmek adına bu kurs bize terapi gibi oldu. Sanatın faydaları saymakla bitmez. Sanatın her anlamda da yaygınlaşmasını istiyorum. Ortam ve mekan çok güzel. Bizim için güzel bir kurs dönemi geçiyor.” Şeklinde konuştu. Kızıyla birlikte kursa katılan Sena Sarıkaya da “Kızım, Güzel Sanatlar Lisesine hazırlanıyor ve ona destek olmak için bu kursa geliyoruz. Sanata da ayrı bir düşkünlüğüm var. Buradan sevgili Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. 6 Şubat depreminden sonra çocuğumu resim kursunu yazdırmak istedim ama açık kurs bulamadım. Battalgazi Belediyesinin böyle bir faaliyetini görünce çok hoşuma gitti. Çok memnunum. Güzel bir ortam oluşmuş. Başka bir dünyanın kapısını burada aralıyoruz. İç dünyamızı kağıda döküyoruz. Psikolojik olarak rahatlıyoruz.” dedi.

Battalgazi Belediyesi Hizmet Binasında verilen Resim Kursunda haftanın 5 günü eğitim veriliyor.