Battalgazi Belediyesi, ilçede temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, mezarlıklarda kapsamlı bir temizlik gerçekleştirerek vatandaşların ziyaretlerini daha huzurlu hale getiriyor.

Battalgazi Belediyesi, vatandaşların yakınlarının kabrini ziyaret ederken daha temiz, düzenli ve huzurlu bir ortamda bulunmalarını sağlamak amacıyla Sıptırız ve Ali Baba Mezarlıkları’nda geniş kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışması başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu önemli mekânlarda titizlikle çalışarak, mezarlıkların manevi atmosferine yakışır bir görünüm kazandırdı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, mezarlıklardaki kuruyan otlar temizlendi, yollar süpürüldü, yabani otlar ayıklandı, ağaç ve bitki bakımları yapıldı, mezar taşlarının çevresi düzenlendi ve genel çevre düzenlemeleri gerçekleştirildi. Ayrıca, ziyaretçilerin rahatça hareket edebilmesi için yolların bakımı yapıldı ve çöpler düzenli olarak toplandı.

Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sadık Bay, "Mezarlıklarımız, vatandaşlarımız için manevi değeri yüksek alanlar. Bu bilinçle hareket ederek, mezarlıklarımızın temiz, düzenli ve huzurlu tutulmasına büyük önem veriyoruz. Ramazan ayının manevi atmosferinde, sevdiklerini ziyaret edecek vatandaşlarımızın huzurlu bir ortamda bulunmalarını sağlamak niyetiyle, Belediye Başkanımız Bayram Taşkın’ın talimatıyla mezarlıklarımızda temizlik çalışmalarına hız verdik. Amacımız, vatandaşlarımızın sevdiklerini ziyaret ederken manevi huzur bulmalarını sağlamak ve mezarlıklarımızın saygınlığına yakışır bir ortam oluşturmak" dedi.

Mezarlıklardaki temizlik ve bakım çalışmalarının belirli periyotlarla sürdürüleceği ve ilçe genelindeki diğer mezarlıklarda da benzer çalışmaların yapılacağı ifade edildi. Belediye ekipleri, vatandaşların bu konuda gösterdiği hassasiyete teşekkür ederek, mezarlıkların temizliği ve düzeni konusunda herkesin duyarlı olmasını istedi.