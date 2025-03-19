Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi’nde bulunan Güneş Enerji Santrali (GES) şantiyesinde incelemelerde bulundu. Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Başkan Taşkın, GES tesisinin bayramdan sonra faaliyete geçeceğini ve belediyenin ihtiyaç duyduğu enerjinin yüzde 75’inin karşılanacağını müjdeledi.

Battalgazi Belediyesi tarafından Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi’nde yapımı süren, 20 dönümlük alan üzerine kurulu 970 kW gücündeki saha tipi GES’in kurulum aşamasında sona yaklaşıldı. Elektriksel kayıpları en aza indirerek daha verimli bir sistem oluşturmak amacıyla 800 volt mimarili bir güneş enerji santrali kuruldu. Projede bin 975 adet 585 watt bifacial panel ve 4 adet 330 kW inverter kullanıldı.

Tesisin bağlantı hattı kurulumu tamamlanma aşamasına gelirken, trafo köşkleri yerleştirildi ve tel çit imalatı tamamlandı. Panel yerleşiminin ise iki gün içinde bitirilmesi planlanıyor.

Enerji ihtiyacının yüzde 100’ü karşılanacak

Şantiyedeki çalışmaları yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, faaliyete geçecek GES tesisi ile belediyenin enerji ihtiyacının büyük oranda karşılanacağını ifade ederek, "Belediye olarak enerjide önemli adımlar atıyoruz. Güneş enerji sistemiyle belediyemizin ihtiyaç duyduğu enerjinin yüzde 75’ini karşılanacak. Tesisin hemen yanındaki 50 dönümlük alanda da yine bir santral projemiz daha var. 2026 yılında yeni bir GES sahası yatırımı yapacağız ve bu yeni yatırımla ihtiyacın yüzde 100’ünü karşılamış olacağız. 2026 yılı belediyemiz için önemli bir tarih olacak ve belediye olarak enerji ihtiyacımızın tamamını kendi GES tesislerimizden karşılamış olacağız. Belediyemiz sürdürülebilir enerji yatırımlarıyla örnek bir belediye olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" şeklinde konuştu.

Battalgazi’ye yeni yatırımlar geliyor

Battalgazi Belediyesi’nin sadece enerji yatırımlarıyla değil, halkın ihtiyaçlarını karşılayacak projelerle de çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Taşkın, "Enerji alanında önemli bir yatırımı hayata geçirirken, ilçemize değer katacak diğer projeleri de vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Kilit Taşı Fabrikası’nın kurulumu sayesinde belediyemizin öz sermayesiyle yeni yollar ve kaldırımlar yaparak bütçemizi daha verimli kullanacağız. Bununla birlikte, insanımıza doğrudan dokunan yatırımları da ihmal etmiyoruz. İlçemizin en yoğun bölgelerinden biri olan Gelinciktepe’de inşa ettiğimiz Kadın Yaşam Merkezi gibi projeler, halkımıza önemli katkılar sağlayacaktır" diye konuştu.