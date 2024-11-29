Battalgazi Belediyesi, personelinin proje yönetimi ve geliştirme alanındaki yetkinliklerini artırmak amacıyla düzenlediği eğitim programlarına bir yenisini daha ekledi. Belediye, hizmet kalitesini yükseltmek ve çalışanlarının bilgi birikimini artırmak için eğitimlere verdiği önemi sürdürüyor.

Fırat Kalkınma Ajansı ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen “Proje Döngüsü Eğitimi” Battalgazi Belediyesi Meclis Salonu’nda 3 gün boyunca düzenlendi. Teknik Destek Hizmet Alımı kapsamında planlanan eğitimde, projelerin planlanması, uygulanması ve sonuçlandırılması süreçlerine dair teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı. Eğitmen Filiz Hösükoğlu tarafından verilen eğitim, katılımcılara proje yönetimi süreçlerinde dikkat edilmesi gereken önemli noktaları öğrenme imkanı sundu.

Eğitimin sonunda, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Zafer, eğitmen Filiz Hösükoğlu’na teşekkür plaketi takdim etti. Belediye yetkilileri, bu tür programların yalnızca çalışanların bireysel gelişimini desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda kurumsal yapının güçlenmesine ve hizmetlerin sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesine büyük katkı sağladığını belirtti.

Battalgazi Belediyesi’nin personeline yönelik bu tür eğitim programları, daha verimli bir çalışma ortamı oluşturmayı ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesini artırmayı hedefliyor. Yetkililer, Fırat Kalkınma Ajansı ve diğer kurumlarla yapılan işbirliklerinin devam edeceğini ve belediyenin gelişim odaklı çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.