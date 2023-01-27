Malatya’nın Battalgazi Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan ek protokol ile Battalgazi Belediyesi’nde en düşük personel maaşı 12 bin TL’ye yükseltildi.

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan ek protokol ile Battalgazi Belediyesi’nde en düşük personel maaşı 12 bin TL’ye yükseltildi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Hizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri ile bir araya geldi. Ziyarette Başkan Güder ile Şube Başkanı Geleri arasında imzalanan ‘Ek Protokol’ ile Battalgazi Belediyesi’nde görev yapan KHK’lı 806 daimi işçinin maaşlarında iyileştirmeye gidildi. Çalışanların ücret ve sosyal haklarını kapsayan TÜFE ortalaması yüzde 15.4 iken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla refah payı eklenerek bu oran yüzde 26’a çıkarıldı. İmzalanan protokolle Battalgazi Belediyesi’nde en düşük personel maaşı 12 bin civarına yükseltildi.

“İlk uygulayan ilçe belediyesi oldu”

Hizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri, “Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm çalışanlara göstermiş olduğu refah payı ek zammını, Doğu Anadolu bölgesinde uygulayan ilk ilçe belediyesi oldu. Belediye Başkanımız Osman Güder, çalışanlarının maaşlarına yüzde 26 oranında ciddi bir zam yaptı. Tüm çalışanlar adına başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hep beraber 2023 yılında daha güzel hizmet etmek, birlik ve beraberlik için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Battalgazi Belediyesi olarak biz büyük bir aileyiz”

Alın teri ve emeğin en yüce değer olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Osman Güder, “2023 yılı Türkiye yüzyılı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlendi. Battalgazi Belediyesi olarak bizlerde Türkiye yüzyılına uygun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak biz büyük bir aileyiz. Belediye bizim yuvamız. Çalışanlarla beraber bu evi bu yuvayı beraber paylaşıyoruz. Bu ailenin her bir ferdinin memnuniyeti, bizleri çok ama çok mutlu eder. TUİK, TÜFE oranı yüzde 15.4 olarak açıkladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm çalışanlara vermiş olduğu hakları, Battalgazi Belediyesi olarak personellerimize yansıtalım diye düşündük. Yüzde 15.4 TÜFE oranına bizlerde yüzde 10.6’lık bir kısım ekleyerek bu oranı yüzde 26’a yükselttik. Bunun yanı sıra tüm personellerimize günlük 15 lira üzerinden ulaşım desteğini de verme kararı aldık. Başkanımız az önce bölgede ilçe belediyeler arasında refah payını yükselten tek belediye olduğumuzu belirtti. Buda bizleri mutlu etti. Yapmış olduğumuz bu iyileştirme ile en düşük personelimizin maaşı, 12 bin civarında olacak. Personellerimiz her şeyin en güzelini hak ediyor. Hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.