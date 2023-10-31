Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, belediyeye bağlı tüm sosyal tesislerin 1 aylık gelirlerini İsrail zulmü altındaki Filistin halkına yardım olarak bağışlayacaklarını söyledi.

İsrail’in Filistin’de sivillere yönelik başlattığı soykırıma tepkiler sürerken, Malatya’nın Battalgazi Belediyesi ise Filistin halkı için başlatılan yardım kampanyasına destek olmak için belediyeye bağlı sosyal tesislerin 1 aylık gelirlerini bağışlama kararı aldı.

Yeşilçam Sosyal Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Osman Güder, Battalgazi Belediyesi olarak tüm sosyal tesislerinin Kasım ayındaki bir aylık gelirinin Filistin halkı için başlatılan yardım kampanyasına bağışlanması kararı aldıklarını söyledi.

Yaklaşık bir aydır İsrail’in saldırılarıyla Filistin’de bir katliam yaşandığını ve bu durumun İslam ve Müslüman aleminde büyük üzüntü ve keder oluşturduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleriyle Türkiye olarak Filistin’de yaşanan insanlık dramını ortadan kaldırma adına bir girişimin başlatıldığını dile getiren Güder, “Batılı devletler devam etmesi için ellerinden gelen gayreti sarf ediyorlar. Batının gösterdiği tavrı İslam aleminde göremiyoruz. Sadece Türkiye bu noktada sesini yükseltiyor” dedi.

Güder, Türkiye’nin Filistin ile ilgili girişimleri devam ederken Battalgazi Belediyesi olarak bir kampanya başlattıklarını ifade ederek, “Filistin’in yanında olduğumuzu gösterme adına kasım ayı sosyal tesislerimizdeki gelirin Filistin’e gönderilmesi kampanyasını başlatıyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak üzerimize düşeni bu hareketle yapmış olacağız. Malatya’dan başlattığımız kampanyanın tüm dünyaya yayılmasını umuyoruz. Herkesin amacı bu savaş ve katliamın sona ermesi” diye konuştu.