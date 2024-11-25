Battalgazi Belediyesi, yoğun kar yağışının ardından ilçede günlük hayatın aksamaması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Bayram Taşkın, sahadaki çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplere destek verdi ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte Malatya genelinde başlayan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Battalgazi Belediyesi, kar yağışının ardından vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm ekiplerini sahaya seferber etti. İlçenin birçok noktasında devam eden kar temizleme çalışmalarıyla yolların açık tutulması ve günlük yaşamın normale dönmesi hedefleniyor.

Malatya genelinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken Battalgazi Belediyesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm ekiplerini sahaya seferber etti. İlçe genelinde cadde ve sokaklarda yapılan kar temizleme çalışmalarıyla yolların açık tutulması ve günlük yaşamın normale dönmesi hedefleniyor.

Kırsal mahallelere de öncelik veren belediye ekipleri, ana arterlerin yanı sıra ulaşımı zorlaşan kırsal yolların açılmasını sağladı. Özellikle hastane, okul ve toplu taşıma güzergâhlarına öncelik tanınırken, kırsalda yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçlarına erişimi için yolların açılması hızla tamamlandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, sahadaki çalışmaları yerinde inceledi ve ekiplere kolaylıklar diledi. Mahalle sakinleri ve esnafla sohbet eden Başkan Taşkın, kar yağışının bereket olduğunu vurgulayarak, “Kar yağışı hepimiz için bereketi simgeliyor. Ancak bu süreçte vatandaşlarımızın günlük hayatlarının aksamaması için tüm ekiplerimizle sahadayız. Hem merkezde hem kırsalda yolları açık tutmak ve ulaşımı kolaylaştırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Tüm hemşehrilerimizin huzurlu bir kış geçirmesi için gayretle hizmet veriyoruz” dedi.

Geniş kapsamlı önlemler

Belediye yetkilileri, kar yağışının devam etmesi ihtimaline karşı hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Nöbetçi ekipler 24 saat esasına göre görev yapacak, karla mücadele araçları ise ihtiyaç durumunda hemen müdahaleye hazır bekletilecek. Vatandaşlardan araçlarını dikkatli park etmeleri ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları istendi.

Battalgazi Belediyesi, kış boyunca kesintisiz hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceğini vurgularken, Başkan Taşkın tüm ekiplere özverili çalışmaları için teşekkür etti ve vatandaşlara bereketli bir kış diledi.