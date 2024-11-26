Karagöz Mahallesi’nde kış şartlarının etkisiyle kapanan yollar nedeniyle hayvanlarını sulama alanlarına götüremeyen vatandaşların çağrısına Battalgazi Belediyesi kayıtsız kalmadı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun bir çalışma gerçekleştirdi ve mahalle yollarını ulaşıma açarak bölge halkının mağduriyetini giderdi.

İki gündür kapalı olan yolların açılması için seferber olan Battalgazi Belediyesi ekipleri, kısa sürede çalışmalarını tamamladı. Karagöz Mahallesi sakinleri, hayvanlarını kışlık alanlara götürememekten kaynaklanan sıkıntıların sona ermesiyle rahat bir nefes aldı.

“Hızlı müdahale için minnettarız”

Karagöz Mahalle Muhtarı Mustafa Sönmez, Battalgazi Belediyesi’nin hızlı ve etkili müdahalesine dair memnuniyetini şu sözlerle ifade etti:

“İki gündür yollarımız kapalıydı, hayvanlarımız da mahsur kalmıştı. Durumu Battalgazi Belediye Başkanımız Bayram Taşkın’a ilettik ve kendisi hemen ekiplerini bölgeye yönlendirdi. Fen İşleri ekiplerimiz yoğun bir çalışma gerçekleştirdi ve bugün itibarıyla yollarımız açıldı. Çobanlarımız hayvanlarını kışlık alanlara güvenle götürebilecek. Emeği geçen tüm ekiplere ve Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.”

Mahalle sakinlerinden Ahmet Sönmez ve Bekir Külün de yolların açılmasıyla büyük bir rahatlama yaşadıklarını belirterek, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’a teşekkürlerini iletti.

Battalgazi Belediyesi ekiplerinin özverili çalışmaları, kış şartlarında yaşanabilecek olumsuzlukları engelleyerek vatandaşların hayatını kolaylaştırdı. Bu müdahale, belediyenin vatandaş odaklı hizmet anlayışının güçlü bir yansıması olarak takdir topladı.