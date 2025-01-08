Battalgazi Belediye Meclisi, 2025 yılının ilk toplantısını Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında gerçekleştirdi. Başkan Taşkın, konuşmasında depremin etkilerini azaltmak için yapılan çalışmalar ve 2025 yılı hedeflerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Battalgazi Belediye Meclisi, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında Ocak ayı olağan toplantısında bir araya geldi. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından başlayan toplantıda, ilk olarak Aralık ayı olağan toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Ocak ayı toplantısında imar konuları ağırlıklı olmak üzere 15 gündem maddesi görüşüldü.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, 2023 yılı Şubat ayında yaşanan büyük depremin ardından Battalgazi’de yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Depremde şehrimiz enkaza döndü. Ama inanıyoruz ki Battalgazi’mizin azim ve kararlılığı, geleceğe dair umutlarımız ve inancımız bu büyük yarayı sarmakta en büyük desteğimiz olacaktır. Umudumuzu yitirdiğimizde hiç yol alamayız. 2025 yılı Battalgazi’miz için atılım yılı, hizmet yılı, yaraların sarılma yılı olacak inşallah" dedi.

Başkan Taşkın, hükümetin desteğiyle depremin yaralarının büyük oranda sarıldığını belirterek, bugüne kadar 10 bin civarında evin teslim edildiğini ve binlerce konut ile işyerinin inşaatının sürdüğünü söyledi. Taşkın, şehrin genelinde bir "inşaat şantiyesi" görünümü oluştuğunu da vurguladı.

Rezerv alanlarda hızlı ilerleme

Başkan Taşkın, Battalgazi genelindeki rezerv alan çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını ve inşaatların hızla devam ettiğini ifade etti. Çarşı merkezinde birkaç bölge dışında tüm çalışmaların planlandığını belirten Taşkın, "İnönü Caddesi için ise önemli bir çağrıda bulundu. Özellikle kışladan istasyon virajına kadar olan İnönü Caddesi’nde 30 metre genişletilmiş yol düşünülüyor. Bu genişlemeyi yapamazsak şehrin ana damarı yine tıkanacak. Yakında tahliyeler başlayacak ve biz belediye olarak esnaflarımıza her türlü desteği sunacağız" ifadelerini kullandı.

Taşkın, İnönü Caddesi’ndeki esnafların Malatya Park karşısındaki Sümer Park’a taşınacağını belirterek, bu taşınma sürecinde Battalgazi Belediyesi olarak esnaflara her türlü yardımı sağlayacaklarını vurguladı.

Taştepe’den Çevre Yolu’na modern şehirleşme

Taştepe, Şehit Fevzi, Selçuklu, Göztepe, Tandoğan, Yıldıztepe, Çöşnük ve Zafer mahallelerinde tahliyelerin bittiğini ve inşaatların başladığını belirten Taşkın, "Amacımız, Taştepe’den çevre yoluna kadar kesintisiz modern şehirleşmeyi sağlamaktır. Artık Malatya’mızda çevre yolunun altı-üstü ayrımı olmayacak. Çevre yolunun altına da çok modern mahalleler yapılıyor" şeklinde konuştu.

Depreme dayanıklı konutlar için çağrı

Başkan Taşkın, depremin ardından modern ve güvenli konutlara olan ihtiyacın arttığını belirterek, "Deprem bize şunu gösterdi ki konfor büyük evlerde oturmak değil, konfor güvenilir ve bize tabut olmayacak evlerde yaşamaktır. Hükümetimizin ayırdığı bu büyük bütçeyi değerlendirelim ve bu fırsatı kaçırmayalım" dedi.

Taşkın, rezerv alanlarındaki ihale çalışmalarının Mart ayı itibarıyla tamamlanacağını ve ardından belediyecilik hizmetlerine yoğunlaşacaklarını ifade etti. Battalgazi Belediyesi Başkanı Başkan Taşkın, 2025 yılı için Battalgazi’nin büyük bir atılım yılı olacağını vurgulayarak, "9 ay önce göreve başladığımızda nasıl gayret ve disiplin içinde olduysak, 2025 yılında da aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz. Deprem mazeretini 1 Nisan itibarıyla büyük oranda gündemimizden çıkaracağız. Bu meclis azim ve gayretle çalışmaya devam ederse, hayırlı hizmetlerle adını tarihe yazdıracaktır" diye konuştu.

Battalgazi Belediye Meclisi’nin bir sonraki toplantısı, 4 Şubat Salı günü saat 14.00’da Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.