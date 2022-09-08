Fenerbahçe’nin yeni transferi Michy Batshuayi, Dinamo Kiev karşısında bulduğu golle sarı-lacivertli formayla ilk maçında siftah yaptı.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Michy Batshuayi, Dinamo Kiev karşısında bulduğu golle sarı-lacivertli formayla ilk maçında siftah yaptı.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda Dinamo Kiev’i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe’de yeni transfer Michy Batshuayi ilk maçında golle tanıştı. 69. dakikada Joao Pedro’nun yerine oyuna dahil olan Belçikalı futbolcu, 90+2. dakikada ise kaydettiği golle takımına galibiyeti getirirken, sarı-lacivertli forma altında ilk maçında ilk golünü atmış oldu.