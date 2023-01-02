Batman-Hasankeyf Barajı kenarındaki ilginç görüntüler kameraya yansıdı. Vatandaşların arkasına yüklerini bağlayarak taşımak istediği otomobil, kırsal arazi bölgesinde yolda kaldı. Vatandaşlardan kimileri otomobilin ön kaputuna oturarak ön tarafa ağırlık verdi, kimileri de arkadan iterek otomobili kaldığı yoldan çıkarttı.

Batman’da arkasına yük bağlanan otomobil, arazide yolda kaldı. Otomobil, yardıma gelen vatandaşların kaputa oturması ve arka kısmından itilmesiyle çıkartıldı.

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