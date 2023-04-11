Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2022-2023 Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan ‘Taekwondo İl Şampiyonasında’ dereceye giren sporcular, Erzincan’da yapılan grup müsabakalarında da başarı elde etti.

Erzincan’da yapılan grup müsabakalarında genç erkeklerde 45 kiloda Semih Çelik ve genç kadınlarda 55 kiloda Bahar Çiçek, üçüncü olmayı başardı. Grup müsabakalarında ilk üçe giren Batmanlı sporcular, önümüzdeki günlerde Zonguldak’ta yapılacak olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Taekwondo İl Temsilcisi Habip Çelik, hedeflerinin finalde Türkiye dereceleriyle dönmek olduğunu söyledi. Çelik, "Taekwondo branşımızda son zamanlarda ciddi anlamda gelişme yaşıyoruz. Bu branşa ilginin artması başarıyı da beraberinde getiriyor. Sporcularımızla Türkiye finalleri için canla başla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.