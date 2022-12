Batman’da bir kuaförcü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli vatandaşların tüm saç bakımını ücretsiz bir şekilde yapmak için bireysel çalışma başlattı.

Batman’da bayan kuaförlüğü yapan Alper Saçcı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle gün boyunca engelli vatandaşlara ücretsiz saç kesim, fön ve bakım hizmeti vereceğini duyurdu. Engelli vatandaşları ağırlayan Saçcı, onların tüm saç bakımlarını ücretsiz bir şekilde yaptıklarını belirterek çeşitli ikramlarda bulundu.

Saçcı, “Bir nebzede olsa yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize. Sadece 3 Aralık Engelliler Günü’nde değil, her zaman bunu yapmamız gerekiyor. Bütün esnafımıza inşallah örnek oluruz. Herkes bir engelli adayıdır bunu unutmamalıyız. Bizim kapımız sadece 3 Aralık Engelliler Günü’nde değil, onlar için her zaman açıktır. Ne zaman isteseler kapımızı çalabilirler. Elimizden ne geliyorsa her zaman hazırız onlar için” dedi.

Ücretsiz hizmet alan engelli bireylerden Kadir Ataş, Saçcı’nın engellilerin tüm saç bakımlarını yaptığını belirterek kendisine teşekkür etti.