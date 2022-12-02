Batman Belediyesi, Bil-Mek aracılığıyla yeni çalışmalara imza atığını duyurdu.

Batman Belediyesi, Bil-Mek aracılığıyla yeni çalışmalara imza atığını duyurdu.

Batman Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen çalışma ile kadınlar kendi ayakları üzerinde durabilecek. Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışmalarda kadınlara Bilgi ve Mesleki Eğitim Kurslarında (Bil-Mek) verilen eğitimlerde; iş arama yöntemleri, özgeçmiş nasıl hazırlanır, telefonla görüşme ve iletişim becerileri, mülakat teknikleri gibi yöntemler detaylarıyla anlatılıyor” denildi.

Eğitime katılan kadınlar, “Daha önce iş ararken kendimizi ifade edemiyorduk. Şimdi bu eğitimler sayesinde kendimizi daha rahat ve anlaşılır ifade edebiliyoruz. Bundan sonra yapacağımız müracaatlardan olumlu yönde yanıt alabileceğimize inanıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Petrolkent Mahallesi Bilgi ve Mesleki Eğitim Kursları arasında; tekstil, kuaför ve okuma yazma kursları da yer alıyor.