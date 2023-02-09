Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Kahramanmaraş’ta başlatılan arama kurtarma çalışmalarına katılan Batman Jandarma personeli ve güvenlik korucuları, şu ana kadar enkazdan 7 kişiyi canlı çıkardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Kahramanmaraş’ta başlatılan arama kurtarma çalışmalarına katılan Batman Jandarma personeli ve güvenlik korucuları, şu ana kadar enkazdan 7 kişiyi canlı çıkardı.

Türkiye, 6 Şubat saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7’lik depremle sarsıldı. Bu korkunç afetin hemen ardından bu kez de Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci deprem meydana geldi. Bu korkunç felakette binlerce vatandaş hayatını kaybetti, on binlerce vatandaş ise yaralandı. Gece gündüz enkaz başında görev yapan ekipler, yıkılan binaların enkazından vatandaşları çıkarmak için canla başla çalışıyor. Kahramanmaraş’ta başlatılan arama kurtarma çalışmalarına katılan Batman Jandarma personeli ve güvenlik korucuları, şu ana kadar enkazdan 7 kişiyi canlı çıkararak çeşitli hastanelere sevklerini sağladı.