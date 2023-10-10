Batman’ın Beşiri ilçe kaymakamlığına atanan Muhammed Yılmaz ile bir araya gelen iş adamı Esat Ekremoğlu, kaymakam Yılmaz’a yeni görevinde başarılar diledi.

Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz’ı makamında ziyaret eden iş adamı Esat Ekremoğlu, Beşirli vatandaşların misafirperver olduğunu belirterek, daima ilçeye atanan kurum amirlerine ve devlet büyüklerine saygıda ve hoşgörüde kusur etmediğini belirterek kaymakam Yılmaz’a yeni görevinde başarılar diledi.

Kaymakam Yılmaz da ziyaretinden dolayı iş adamı Ekremoğlu’na teşekkür etti.