Batman’da görev yapan öğretmenler gönüllü olarak bir araya gelip deprem bölgesindeki Adıyaman’da yaşayan çocuklar için çeşitli oyuncaklar topallayarak deprem bölgesine götürdü.

Bütün gün kentin kenar mahallelerinde bulunan çadır kentleri dolaşıp çocuklara çeşitli hediyeler verip onlarla birlikte oyunlar oynayan Batmanlı gönüllü öğretmenler, çocukları ve ailelerini bir nebzede olsa acılarını unutturup mutlu ettikleri için çok heyecanlı ve mutlu olduklarını belirti.

Depremden etkilenen çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıtarak onlarla birlikte çeşitli oyunlar oynayan Batmanlı 30 gönüllü öğretmenin amacı depremden etkilenen çocuklara moral vermek ve onların içerisinde bulunduğu psikolojik tramvayı bir an önce atlatmalarını sağlamak olduğu belirtildi. Özellikle kenar mahallelerde bulunan çadır kentlerde yaşayan çocukları ziyaret ettiğini söyleyen Psikolog Songül Kandemir, “Dün toparladığımız oyuncakları bu sabah deprem bölgesi olan Adıyaman’a getirdik. Yüzlerce oyuncak vardı. Aslında sadece oyunca da değil aynı zamanda kitaplar, boya kalemleri çocukların ihtiyaç duyacağı her şey vardı. Bütün bunları toparlayıp buraya geldiğimiz için çok heyecanlı, çok mutluyduk. Buraya girdiğimiz andan itibaren aslında deprem bölgesi de görmemizle beraber hepimiz farklı karmaşık duygular hissettik çünkü yıkılan binalar, her tarafta çadırlar insanların yüzünde hüzünlü bakışlar vardı. Bunlar bizi çok etkiledi gerçekten. Ama ne kadar güzel bir iş yaptığımızı da alana girdikten itibaren fark ettik. Mahalledeki küçük çadır kentlere gitmemiz gerektiğini düşündük ve iyi ki de böyle yapmışız çünkü küçük çadır kentlerde organize olan bir durum yoktu. Özellikle çocuklar açısından, insanlar çadır kentlerde ama çocukların oyun oynayabilecekleri bir alan veya oyuncakları yoktu. Biz de elimdeki bütün oyuncakları dağıtabildiğimiz kadar şehrin ücra köşelerine ulaşarak dağıttık. Bunu sadece dağıtmak için yapmadık aynı zamanda çocuklarla oyunlar da oynadık. Çocuklar bizim geldiğimizi gördükleri andan itibaren o kadar mutlu oldular ki hem onlara hediye ettiğimiz oyuncaklara hem bizimle oynadıklarına çok sevindiler. Bütün gün bölgede dolaştık. Bütün oyuncakları dağıttık gelen bağışlar doğrultusunda. Bu süreçte özellikle Kızılay’a ve Millet Cemiyetine bir de bu projeyi başlatan ekiplere çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Bu etkinlikte hedef kitlelerinin çocuklar olduğunu söyleyen Batman Kızılay gönüllüsü ve Batman Üniversitesi öğretim görevlisi olan Enes Öç ise “Oyuncaklar kırtasiye malzemeleri ve çeşitli hediyelerle ilk önce Millet Bahçesine büyük konteyner kente gittik. Tabii orada organizasyon daha iyiydi. Çocukların ihtiyaçları fazla yoktu. Çeşitli kuruluşlar, devletin tüm erkânları oradaydı gerçekten. Bizler özellikle Adıyaman’ın kenar mahallelerinin içerisinde bulunan çadır kentleri gezerek orada gerçekten ihtiyaç durumunda bulunan çocuklara çeşitli etkinlikler yaptık. Yüz boyama etkinlikleri yapıldı. Çeşitli oyuncaklar ve hediyeler verildi. Gerçekten psikososyal eğitimlerine manevi ve maddi açıdan gelişimlerine katkı sağlandı. Bu ekibin bir parçası olmaktan ve destek vermekten de Batman Kızılay olarak çok memnun olduk” şeklinde konuştu.