Batman’da 20 gündür kayıp olan 20 yaşındaki Yusuf Acar’dan haber alınamıyor. Acar’ın ailesi, hayatından endişe ettiklerini belirterek görenlerin güvenlik güçlerine haber vermesini istedi.

Batman’da 20 gündür kayıp olan 20 yaşındaki Yusuf Acar’dan haber alınamıyor. Acar’ın ailesi, hayatından endişe ettiklerini belirterek görenlerin güvenlik güçlerine haber vermesini istedi.

Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Yusuf Acar, 2 Eylül’de saat 13.00 sularında son olarak Batman şehirlerarası otogarında güvenlik kameralarında görüldü. Yusuf Acar’ın Ağabeyi Mahmut Acar, “Kardeşim Yusuf Acar ayın 2’sinden beri kayıptır. Yaklaşık 20 günden beri kayıp onun için endişeleniyoruz. Başına bir şey mi geldi hiç bir şekilde bir haber alamıyoruz. Gereken her yere kayıp başvurusunda bulunduk. Hiçbir şekilde kardeşimden haber alamıyoruz. Kardeşim en son Batman otogarında görüntüsü var başka hiçbir yerde hiçbir görüntüsü yoktur. Endişeliyiz, korkuyoruz yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Otobüs firma yetkilileri ile görüştüğünü ifade eden ağabey Acar, "Kendi adına hiçbir şey yok başkasının adına gitmiş olabilir. Nerededir, şu anda hiçbir bilgimiz yok. Kardeşim ile beraber tekstilde çalışıyorduk. Evin içinde bir sorun yoktu. Kardeşim kaçtı mı, kaçırıldı mı ne durumda olduğunu merak ediyor ve çok korkuyoruz. Gören, duyan olursa Allah rızası için bizim ile iletişime geçsinler” diye konuştu.

Anne Hüsna Acar ise 20 gündür oğlundan haber alamadığını, görenlerin ihbarda bulunmasını istedi.