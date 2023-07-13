Batmanlı sporcular, Siirt’te katıldıkları Anadolu Yıldızlar Ligi kız futbol müsabakalarından şampiyon olarak döndü.

Batman’ı temsil eden Toki Kazım Karabekir Ortaokulu kız futbol takımı, bölge şampiyonu oldu. Takım, Muş’ta yapılacak olan Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı. Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni İbrahim Çiftçi, maddi ve manevi katkılarından dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk’e, Belediye Spor İşleri Müdürü Burak Eren’e, Levent Tan’a, Okul Müdürü Yılmaz Ayaz’a ve altyapı futbol antrenörü Mehmet Kalkan’a teşekkür etti.

Çiftçi, "Amacımız Türkiye şampiyonu olarak ilimiz en iyi bir şekilde temsil etmektir. Bunun için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.