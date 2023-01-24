Osmaniye’de yapılan Türkiye Oryantiring Şampiyonası Şehitleri Anma 2. Kademe yarışlarına katılan Enes Çakar, Türkiye ikincisi oldu.

Osmaniye’de yapılan Türkiye Oryantiring Şampiyonası Şehitleri Anma 2. Kademe yarışlarına katılan Enes Çakar, Türkiye ikincisi oldu.

Batman Veysel Karanı Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden yarışmaya katılan Enes Çakar’ın, 42 ilden 102 kulüp ve bin 185 sporcunun katıldığı yarışmadan Türkiye ikinciliğini elde etmesi okulu ve arkadaşları tarafından sevinçle karşılandı. Osmaniye’de düzenlenen Türkiye Şehitleri Anma 2. Kademe Oryantiring Şampiyonası’nda derece alan öğrencilerini tebrik eden Okul Müdürü Mehmet Siraç Dadak, Enes Çakar’ın başarısının diğer öğrencileri de teşvik edeceğini söyledi.

Batman’ın proje okulu olarak bütün branşlarda ellerinde geleni yapacaklarını ifade eden Dadak, "Bunun için disiplinli ve programlı çalışıyoruz. Öğrencimiz Enes Çakar’ın aldığı Türkiye ikinciliği Batman’a ve spor camiasına armağan olsun. İnanıyorum ki bu başarı öğrencilerimizin arasındaki rekabeti tetikleyerek Batman’dan daha fazla öğrencinin buna benzer yarışmalarda derece yapmasına vesile olacaktır” dedi.