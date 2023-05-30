Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Okul Sporları Faaliyet programında yer alan Küçükler Futsal İl Şampiyonasında Borsa İstanbul Ortaokulu şampiyon oldu.

Batman’da Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları faaliyet programında küçükler futsal şampiyonu Borsa İstanbul Ortaokulu oldu. Turnuvaya katılan 20 takım arasında kıyasıya süren rekabette öğrencilerin velileri de turnuvayı izledi. Şampiyon olan Borsa İstanbul Ortaokulu öğrencilerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kupaları verildi.