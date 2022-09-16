Batman’a bağlı Balpınar beldesinde çiftçilik yapan 47 yaşındaki Şafi Kandemir, yetiştirdiği 53 kilo 300 gramlık dev karpuz valilikte ağırlandı. Dev karpuz, Vali Ekrem Canalp’ın talimatıyla Sevgi Evleri’nde bulunan çocuklara hediye edildi.

Batman’a bağlı Balpınar beldesinde çiftçilik yapan 47 yaşındaki Şafi Kandemir, yetiştirdiği 53 kilo 300 gramlık dev karpuz valilikte ağırlandı. Dev karpuz, Vali Ekrem Canalp’ın talimatıyla Sevgi Evleri’nde bulunan çocuklara hediye edildi.

Batmanlı çiftçi, Şafi Kandemir, özenle yetiştirdiği karpuzu 53 kilo 300 gramı bulunca yoğun ilgi görüp Diyarbakır karpuzuna rakip oldu. İhlas Haber Ajansı’nın servis ettiği haberle ilgi gören karpuz, Batman Valisi Ekrem Canalp’ında ilgisini çekti. Dev karpuz, valilik makamında ağırlandı.

Dev karpuzlarla ilgili konuşan Vali Canalp, karpuzların hiçbir şekilde suni gübre kullanmadan tamamen doğal yöntemlerle yetiştirilmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Memleketin güzelliği ve zenginliği olduğunu belirten Vali Canalp, "Bu karpuzları Batman’da yetiştirmekten memnuniyet duyuyoruz. Ata tohumu ile yetişen karpuzu devletimizin sevgi evlerinde bulunan evlatlarımıza hediye ediyoruz” dedi.

Karpuzu Sevgi Evleri’ndeki çocuklara hediye edeceklerini belirten Canalp, “Devletimizin sevgi evleri var. Devletin şu anda yetiştirmiş olduğu evlatlarımız var. Biz onlara sıcak aile ortamı sağlıyoruz. Aynı zamanda onların her türlü yeme-içme ihtiyaçlarını, giyinme, barınma ihtiyaçlarını, her şeylerini karşılıyoruz. İl Tarım Müdürümüzle beraber düşünerek bu karpuzu devletimizin Sevgi Evleri’nde bulunan evlatlarımıza hediye ediyoruz. Doğal gübreyle yetişmiş karpuzu evlatlarımız afiyetle yesinler. Diyarbakır Dicle’de de yetişen karpuzların güzelliği var. Ama Batman’ın da aynı şekilde güzellikleri var. Bu karpuz alüvyon toprakları çok sever. Nehir kenarlarında, çay kenarlarında alüvyon topraklarda çokta güzel yetişiyor, çokta kendine yer buluyor. Bu da onlardan bir tanesi. Bu, memleketimizin güzelliğidir, memleketimizin zenginliğidir. Bu karpuzu Batman’da yetiştirmekten memnuniyet duyuyoruz. Çiftçimizi tebrik ediyoruz” diye konuştu.

Batman’ın gerek sebzeciliğiyle gerekse de meyveciliğiyle öne çıkan bir il olduğunu ve sebzecilikte 11 bin dönüm civarında bu sene karpuz ekmiş olduklarını hatırlatan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, ata tohumu karpuzların yetiştirildiği söyledi. Aydın, "Tamamen doğal hayvan gübresiyle yetiştirilmiş ve kimyasal kullanılmamıştır. Karpuzumuzu Vali Beye arz ettik. Valimiz de Sevgi Evleri’nde bulunan yavrularımıza götürmek üzere talimat verdi. Karpuzu çocuklarımıza getireceğiz. Çiftçilerimizin böyle güzel, değerli karpuzlarının görülmesi, tanıtılması bizim için de önemlidir. Batman karpuzu da Diyarbakır karpuzundan aşağı değildir. Çitçimizde tebrik ediyorum” ifadelerinde bulundu.

“Kesinlikle orijinal ata tohumudur ”

Dev karpuzun mimarı üretici Şafi Kandemir ise karpuzun orijinal ata tohumu olduğunu söyledi. Kandemir, "Valimize organik karpuzumuzu getirip hediye ettik. Karpuzlarımızı Sevgi Evleri’nde bulunan çocuklarımıza hediye ettik. Karpuzlarımızı Vali Bey gördükten sonra Sevgi Evleri’ndeki çocuklarımıza bağışlıyoruz ve onlara göndereceğiz. Çocuklarımız afiyetle ata tohumu organik karpuzu yesinler” şeklinde konuştu.