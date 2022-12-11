2022 Tenis Türkiye Ligi finallerine erkeklerde Batman Gençlik Spor Kulübü, kızlarda ise Petrolspor Tenis kulübü katılım sağlayacak.

2022 Tenis Türkiye Ligi finallerine erkeklerde Batman Gençlik Spor Kulübü, kızlarda ise Petrolspor Tenis kulübü katılım sağlayacak.

12-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Trabzon’da yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılacak kız ve erkek takımlarından finallerde derece ile dönmeleri bekleniliyor. Türkiye Tenis Federasyonun 2022 faaliyet programında yer alan tenis ligi Türkiye şampiyonasına çok sayıda milli sporcunun da katılacağı belirtildi. Bölgeler arası yapılan turnuvalarda dereceye giren 26 kulübün yarışacağı finallere milli takımda oynayan ve dünya sıralamasında en iyi sporcularla mücadele eden 200’ye yakın sporcu katılım sağlayacak. Batman Gençlik Spor kulübü erkeler kategorisinde Sabahattin Alökmen, Ali Bedük ve Osman Dursun, Petrolspor Kulübü adına ise Şükran Çiçek, İrem Çelebi, Sevgi Demir ve Büşra Şahin temsil edecek. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Tenis İl Temsilcisi Mehmet Özer, hedeflerinin finallerde Batman’ı ve bölgeyi en iyi bir şekilde temsil etmek olduğunu söyledi. İl Temsilcisi Özer; “İlimizi 2 takım ile tenis ligi finallerinde temsil edeceğiz. Doğu ve Güneydoğu’da sadece biz temsilen katılım sağlayacağız. Bize bu zorlu yolda destek olan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mehmet Şafi Özperk’e, TPAO Bölge Müdürümüz Mustafa Demir’e, Spor Şube Müdürümüz Burak Eren’e ve emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.