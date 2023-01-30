Batman’dan Bitlis’in Ahlat ilçesine gelen gezgin grubu yağan karın sefasını sürdü.

Batman’dan Bitlis’in Ahlat ilçesine gelen gezgin grubu yağan karın sefasını sürdü.

Uzun zamandır sabırsızlıkla beklenen kar yağışı Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olmaya başladı. Kar yağışının olmadığı illerden biri olan Batman’da yaşayan vatandaşlar, kar yağışının etkili olduğu Bitlis’in Ahlat ilçesine gelerek kartopu oynayarak kardan adam yaptı. Yaptıkları bir tur programıyla kar yağışının etkili olduğu doğu illerini gezen Batmanlı gezgin grubu, ilk durak olarak kar yağışının etkili olduğu Ahlat ilçesine geldi. Ahlat ilçesinde karla bütünleşen mekanları gezen grup, Harabeşehir Mahallesi’nde bulunan Emir Bayındır Köprüsü’nün önünde kartopu oynayıp kardan adam yaparak gönüllerince eğlendi.

Gezginlerden Behçet Çiftçi, uzun zamandır karın yağmasını beklediklerini söyleyerek, Batman’dan yola çıktık, buradan Kars’a geçeceğiz. Doğu Anadolu’yu böyle karla görmek istedik. Şansımıza hava durumu bu hafta hep böyle karlı gösteriyor. Ahlat’ta da arkadaşlarımızla birlikte geldik hem tarihi yerleri gezdik hem de kartopu ve kardan adam yaparak karın keyfini çıkardık. Buradan sonrada Van’daki Muradiye Şelalesi’ne gidip ondan sonra yola devam edeceğiz dedi.

Batman’dan gelen bir diğer gezgin Zuhal Atız Gülçek ise Batman’da matematik öğretmeniyim. Doğa yürüyüşleri yapıyoruz. Bizim memlekete kar gelmeyince biz kara gidiyoruz. Geziye burada başladık, Kars’la bitecek. Doğa yürüyüşleri çok güzel, herkese tavsiye ederim diye konuştu.