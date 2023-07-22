Batman’da pazarda altın kolyesini kaybeden vatandaş zabıta ekiplerinden yardım istedi. Batman Belediyesi zabıta ekipleri altın kolyeyi bulup sahibine teslim etti.

Haftalık alışverişini yapmak üzere Bahçelievler Mahallesinde kurulan pazara giden vatandaş, kısa süre sonra boynunda bulunan kolyesinin olmadığını fark etti. Pazarda görevli zabıta personelden yardım isteyen vatandaş için Batman Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti. Pazarcılar Derneği’ne kayıtlı pazarcı esnafıyla tek tek ‘kayıp ziynet eşyası’ ile ilgili bilgilendirmede bulunan ekipler, önceden oluşturdukları whatsApp grubu aracılığıyla kaybolan altının bulunduğu bilgisine ulaştı.

Bulunan ziynet eşyası ile vatandaşın verdiği detaylı bilgiler örtüşünce, zabıta müdürlüğü görevlileri, ziynet eşyasını tutanakla şahsa teslim etti.

“Kolyemi getirenler gerçekten helal süt emmiş”

Bulunan ziynet eşyasının hem maddi hem de manevi olarak büyük bir değere sahip olduğunu belirten vatandaş; “Ziynet eşyamın bu kadar kısa süre içerisinde bulunması takdire şayandır. Allah sizlerden bin kere razı olsun. Gerçekten helal süt emmişsiniz. Bu devirde, böylesi günlerde ziynet eşyasını bulmak ve onu sahibine teslim etmek oldukça nadir görülen olaydır. Doğrusunu söylemek gerekirse ben kaybettiğim altından umudumu kesmiştim. Sizler beni güldürdünüz, Allah da sizleri güldürsün” ifadelerini kullandı.