Batman’da aralarında belediye servis minibüsünün de olduğu 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde merkeze bağlı Balpınar Belediyesi’ne ait servis minibüsü ile bir otomobil çarpıştı. Bu sırada seyir halindeki başka bir otomobil daha kazaya karıştı. Bir minibüs ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.