Batman’da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Gap Mahallesi’nde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen Opel marka otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önce seyir halindeki 27 HH 242 plakalı Peugeot marka otomobile, ardından park halindeki 72 T 0076 plakalı Hyundai marka ticari taksiye çarparak durabildi. 1 kişi hafif yaralanırken, kazaya karışan üç araçta da hasar meydana geldi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.