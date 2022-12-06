Batman Belediyesi, kent genelinde eş zamanlı olarak zincir marketlere denetim gerçekleştirdi.

Batman Belediyesi, kent genelinde eş zamanlı olarak zincir marketlere denetim gerçekleştirdi.

İhlas Haber Ajansının yaptığı haber üzerine Batman Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, harekete geçerek zincir marketlere eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Belediye Zabıta Müdürlüğü, ürünlerin fiyatları ile kasa uygunluğunu, gıda ürünlerindeki son kullanma tarihlerini ve özellikle ürünlerin saklama koşullarını detaylı bir şekilde inceledi. Tüketicilere büyük sorumluluklar düştüğünü hatırlatan Belediye Zabıtası, günün hangi saatinde olursa olsun her zaman Batman halkının yanındayız mesajını vererek, “Batman Belediyesi her zaman vatandaşının yanındadır. Bizler zaman kavramı gözetmeksizin günün hangi saati olursa olsun vatandaşımızın sağlığının denetçisiyiz” ifadelerinde bulundu.

Yapılan denetimlerde, 26 iş yeri 16 kişilik ekiple denetlendi.