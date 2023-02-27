Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Süveybe Ana Kız Yurdunda kalan depremzede misafirlerin sağlık ihtiyaçları için özel revir ve psikososyal destek birimi oluşturuldu.

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Süveybe Ana Kız Yurdunda kalan depremzede misafirlerin sağlık ihtiyaçları için özel revir ve psikososyal destek birimi oluşturuldu.

Yurtta bulunan misafirler için doktor, hemşire ve sağlık personelleri görevlendirildi. Oluşturulan Sağlık ve Psikososyal Destek Birimlerine Sağlık İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü destek veriyor. Sağlık ve psikososyal destek birimlerini önemsediklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, 622 depremzede misafirin bu hizmetten faydalandığını söyledi.