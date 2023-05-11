Batman’da yol uygulamasında durdurulan araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada çantanın gizli bölmesinde 1 kilo 74 gram uyuşturucu yakalandı. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına zarar verenlerin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda 5 Mayıs 2023 günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından narkotik madde arama köpeğiyle yapılan uygulama neticesinde, bir yolcunun çantasında Cumhuriyet Savcısının talimatları ile adli arama yapıldı. Yapılan aramada, mikro fiber bezlere sarılı halde 1 kilo 74 gram metamfetamin ele geçirildi. Çantanın sahibi olduğu belirlenen şahıs, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu dahilinde sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.