Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü Batman’da trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler araçlarını yol kenarına park etti.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü Batman’da trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler araçlarını yol kenarına park etti.

Batman’da yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi. Dün akşam saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü bazı yerlerde trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler araçlarını yol kenarına park ederek sisin dağılmasını bekledi. Yoğun sis nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çektiklerini belirten bazı araç sürücüleri olası kazalara sebep vermemek ve sağlıklı ilerleyebilmek için sisin dağılmasını beklediklerini belirtti.