Batman Belediyesi, soğuk geçen kış sezonunda yabani hayatta yiyecek bulamayan hayvanları unutmadı.

Soğuk havaların iyiden iyiye kendini hissettirdiği bu günlerde daha önce hayvanların uğrak yeri olarak belirlenen yerlere Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yem, mama ve et bırakıldı. Kentin yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından harekete geçen ekipler; Raman, Batı Raman, Kıra Dağı, Emekli TOKİ, Memur-Sen TOKİ, Batman Havaalanı, Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü yolu ve çöp sahası civarındaki birçok noktaya yem, mama ve et bıraktı. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarında beslenmekte zorlanan kanatlı ve yabani hayvanların yiyecek bulmalarına bir nebze de olsun yardımcı oluyor.