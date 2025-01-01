Batman’da yılbaşı gecesi 106 ekip ve 808 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde kumar oynatan ve kural ihlali yapan 23 araç sürücüsüne cezai işlem yapıldı.

Batman merkeze ve ilçelerinde yılbaşı gecesi polis ekipleri tarafından denetimler yapıldı. 106 ekip ve 808 personelin görev aldığı denetimlerde bin 78 araç denetimi yapılarak kurallara uymayan 23 araca 95 bin 181 para cezası uygulandı, 1 araç trafikten men edildi.

4 bin 576 kişinin sorgusu yapılıp, 7 kişiye kumar oynamaktan 44 bin 975 TL idari para cezası kesildi, 3 aranan şahıs yakalandı.