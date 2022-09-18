Batman Belediyesi’nin her yıl okulların kapanmasının ardından düzenlediği yaz spor okulları sona erdi.

Batman Belediyesi’nin her yıl okulların kapanmasının ardından düzenlediği yaz spor okulları sona erdi.

Batman Belediyesi’nin yaz tatili boyunca çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve sağlıklı bir yaşam için farklı dallarda spor yapabilmeleri amacıyla düzenlediği yaz spor okullarının yerini kış sporu okulları alacak.

Belediye Spor İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Belediye Spor Kompleksi’nde yapılan yaz spor okullarında 5 bin 84 çocuk, genç ve yetişkin eğitim aldı.

Yüzme, basketbol ve futbol branşlarının başı çektiği eğitimlerden, 14 branşta bin 776’sı kadın ve 3 bin 308’i erkek olmak üzere 5 bin 84 kişi faydalanmış oldu.

Voleybol, okçuluk, basketbol, hentbol, jimnastik, badminton, futbol, yüzme, atletizm, kadın futbolu ile kort tenisinden çocuk ve gençlerin faydalandığı Batman Belediyesi Spor Kompleksi’nde ayrıca yetişkin kadın ve erkekler için de pilates, fitness ve step aerobik branşlarında haftanın her günü sabah 09.00-17.00 saatlerinde profesyonel eğitmenler tarafından kursiyerlere eğitim verildi.