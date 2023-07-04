Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaz spor okullarının açılış programı düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaz spor okulları açılış programı birçok sporcu ve antrenörlerin katılımıyla gerçekleşti. 19 Mayıs Spor Salonu’nda yapılan etkinlikte birçok spor dalında gösteriler yapıldı. Etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk katıldı. 112 antrenörün yaz boyu eğitim vereceğini belirten Özperk “Sağlıklı nesiller için sportif yapıya sahip gençler lazım. Bizde Gençlik ve Spor Bakanlığı projesi kapsamında Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bugün itibari ile yaz spor okulları programımızı başlatmış bulunuyoruz. Sağ olsun halkımız yoğun bir teveccüh gösterdi ve 5 bin kayıta ulaştık. Spor tesislerimizde çok farklı branşlarda 112 uzman antrenörlerimiz eşliğinde yaz boyu gençlerimize karete, wushu, eskrim, basketbol, voleybol ve yüzme gibi kurslar vereceğiz. Velilere ricamız ve temennimiz gençlerimizi ve çocuklarımızı bu kurslara mutlaka yazdırsınlar. Çünkü tesislerimiz güvenli, hocalarımız uzman. Bu şekilde çocuklarımız hem sosyal bir ortama alışıyorlar aynı zamanda da kötü bağımlılıklardan özelliklede sanal âlemlerden uzak kalıyorlar ve bir spor branşını öğreniyorlar” dedi.

“Genç kardeşlerimizi tesislerimize ve havuzlarımıza bekliyoruz”

Özperk yüzme bilmeyen herkesi tesislere beklediklerini belirterek şunları söyledi: “Bakanlığımızın himayesinde yürütülen ‘yüzme bilmeyen kalmasın’ projesi kapsamında gençlerimizi bay bayan fark etmeksizin yüzme kurslarımıza davet ediyoruz. Batman’da devletimiz ciddi yatırımlar yaptı ve havuzlarımız bol. Batman merkezde 6 ilçelerimizde de birer olmak üzere toplamda 11 havuzumuzla biz halkımıza hizmet ediyoruz. Temel hedefimiz gençlerimize, çocuklarımıza ve yetişkinlerimize kısacası yüzme bilmeyen herkese sağlıklı bir ortamda yüzme eğitimi vermektir. Çünkü havuzlarımızın suyu belli periyotlarla halk sağlığı ekiplerince numuneler alınmakta ve sağlık açısından bir risk oluşturup oluşturmadığı kontrol edilmekte. Bütün Batmanlı genç kardeşlerimizi tesislerimize ve havuzlarımıza bekliyoruz”