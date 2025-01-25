Batman’da yaya geçidinden babasıyla geçmeye çalışan 6 yaşındaki kız çocuğuna hafif ticari araç çarptı. Yaralanan küçük kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza Saat 10.30’da Turgut Özal Caddesi’nde meydana geldi. Babası ile yaya yolundan yolun karşısına geçmeye çalışan E.Ç.’ye (6) sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı küçük kız olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.