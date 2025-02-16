Batman’ın Sason ilçesinde düşerek yaralanan hamile kadın, 6 saatlik çalışmanın ardında karlı yollar aşılarak hastaneye ulaştırıldı.
Sason ilçesine bağlı Keçiler köyü Çukurca mezrasında yaşayan Hülya Çetinbaş (27), yolda yürürken kayarak düştükten sonra fenalaştı. İhbar üzerine mezraya sağlık ekipleri sevk edildi. Kar ve tipi nedeniyle mezraya ulaşmakta güçlük çeken sağlık ekipleri, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin 6 saatlik çalışmasıyla yolun açılmasının ardından hamile kadına ulaştı. Sason Devlet Hastanesine götürülen Çetinbaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: iha