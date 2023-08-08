Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Koordinasyonu ve Bağımsız Spor Federasyonları iş birliği ile düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayrakdar sezonu tekvando grup müsabakaları sona erdi.

Batman 19 Mayıs Spor Salonu’nda yapılan grup şampiyonasına 10 ilin sporcuları katılım sağladı. ANALİG grup müsabakalarına Batman’ın yanı sıra Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinden 49 kadın ve 47 erkek olmak üzere toplam 96 sporcu katılım sağladı.

ANALİG Grup müsabakalarını Batman’da organize ettikleri için mutlu olduklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, katılım sağlayan ve dereceye giren illerin takımlarını tebrik etti. Özperk, “İlimize gelen bütün takımlarımızı en iyi bir şekilde ağırlamak için uzman personellerimiz büyük bir özveri ile çalışıyorlar. Amacımız spor ile ilimi en iyi şekilde tanıtmaktır” dedi.