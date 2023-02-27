Batman Sanat Sokağında yolda yürüyen 2 kişi arasında çıkan sözlü tartışmanın ardından kavga çıktı. Çıkan kavgada olay ile ilgisi olmayan vatandaş yolda geçtiği esnada bacağından yaralandı.

Batman Sanat Sokağında yolda yürüyen 2 kişi arasında çıkan sözlü tartışmanın ardından kavga çıktı. Çıkan kavgada olay ile ilgisi olmayan vatandaş yolda geçtiği esnada bacağından yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Batman Sanat Sokağında yolda yürüyen iki kişi arasında yan bakma meselesi sözlü tartışmanın ardından silahlı kavgaya döndü. Çıkan silahlı kavgada yolda geçen bir vatandaş ayağından vuruldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye sevk edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.