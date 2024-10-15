Batman’ın Sason ilçesine bağlı Yücebağ beldesinde düzenlenen geleneksel voleybol turnuvasına katılan takımlar, kadın erkek eşitliğine dikkat çekmek için aynı takımda oynadı.

Belediye ve Sason İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortak düzenlenen Yücebağ Borsa İstanbul Yatılı Bölge İlk ve Ortaokulu’nda düzenlenen geleneksel Yücebağ şenlikleri ödüllü voleybol turnuvası 14 takımın katılımı ile başladı. Oluşturulan takımlarda kız ve erkek sporcular aynı takım içerisinde yer alarak sahada kozlarını paylaştı. Söz konusu turnuva aynı zamanda kadın erkek eşitliğine dikkat çekmeyi hedefliyor.

Turnuvaya ev sahipliği yapan Yücebağ Borsa İstanbul Yatılı Bölge İlk ve Ortaokulu Müdürü Hamdi Çelebi, turnuvada kız ve erkek sporcuların aynı takımda yer almasıyla ilgili amacın kadın erkek eşitliğine, aynı zamanda cinsiyet ayrımının olmadığına dikkat çekmek olduğunu söyledi.