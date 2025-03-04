Batman’ın Kozluk ilçesinde Vergi Haftası kutlandı.

Kaymakamlık koordinesinde Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde mal müdürlüğü tarafından çeşitli programlar düzenlendi. Merkez ve köy okullarında öğrencilere hikaye kitapları dağıtılarak verginin önemi hakkında sohbet edildi. Öğrenciler, verginin toplum ve ekonomi üzerindeki etkileri konusunda bilgilendirildi.

Etkinlikler çerçevesinde ilçedeki tekstil atölyeleri de ziyaret edildi. İşletme sahipleri ve çalışanlarla bir araya gelinerek, verginin iş dünyasındaki rolü üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.