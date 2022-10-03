İl Özel İdaresi finansmanı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün destekleriyle Tarım Kredi Kooperatifi bahçesinde düzenlenen tören ile üreticilerin kullanması için 4 adet üzüm sıkma makinası Gercüş Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne hibe edildi.

İl Özel İdaresi finansmanı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün destekleriyle Tarım Kredi Kooperatifi bahçesinde düzenlenen tören ile üreticilerin kullanması için 4 adet üzüm sıkma makinası Gercüş Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne hibe edildi.

Yüzde yüz yerli üretim olan üzüm sıkma makineleri Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı köylerde yaşayan üreticilerin kullanımına tahsis edilmesi için Gercüş Tarım ve Orman İlçe Müdürü Metin Kaplan’a teslim edildi. Törende konuşan Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, şehirde tarım potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi. Batman’da 1 milyon ekilebilir, dikilebilir tarım arazinin 174 bin dekarının bağ ve bahçe olduğunu dile getiren Aydın, bunun 60 bin dönümünün ise bağ alanlarından oluştuğunu kaydetti. Aydın, “Bağ alanımızın çoğu Gercüş ilçemizde bulunuyor. İlimizin de has markalaşmış üzümü mazrona dediğimiz üzümü meşhurdur. Hasadı başlamak üzere. Diğer ilçelerde diğer üzüm çeşitlerinde hasat başladı. Burada maksadımız çiftçinin iş gücüne katkıda bulunmak. Demostatik maksatlı 4 adet il özel idaremizden aldık. Köy muhtarlıklarımıza hibe ediyoruz. Hem kendi köylüleri hem de çevre köylülerin istifadesine sunmak üzere. İnşallah hayırlı olur” dedi.