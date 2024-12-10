Batman Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, il genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli sürüşün teşvik edilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve hava destekli dron denetimleri devam ediyor. Denetimlerde, emniyet kemeri takmama, kırmızı ışık ihlali ve seyir halinde cep telefonu kullanımı gibi kural ihlalleri sıkı bir şekilde kontrol ediliyor. Yetkililer, denetimlerin aralıksız şekilde süreceğini belirterek, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.