Batman’da meydana gelen trafik kazası saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Dolum Caddesinde meydana geldi. Özel otomobil sağ şeritten sokağa girmeye çalıştığı esnada, sollamaya çalışan hafif ticari araç özel otomobilin üzerine çıkarak durdu. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazada yaralanan olmazken çarpışmanın etkisiyle kaldırıma savrulan iki araçta da maddi hasar oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.