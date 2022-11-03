Batman’ın Kozluk ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır, 5 kişi yaralandı.

Batman’ın Kozluk ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kozluk ilçesinde benzinlikten yakıt alıp yola çıkan 06 DZ 2769 plakalı otomobil ve 72 AAY 327 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonrası yaralılar araçlardan çıkarılarak Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada can kaybı yaşanmazken 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası kapanan yol tekrar trafiğe açıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.