Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Alınan bilgilere göre, Batman Bahçelievler Mahallesi’nde 72 DU 004 plakalı araç sürücüsü, sokak arasından ana caddeye çıktığı esnada 34 TJ 845 plakalı araca çarparak durdu. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan otomobiller çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazada yaralanan 3 kişi Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Batman’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

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