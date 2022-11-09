Alınan bilgiye göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, kent merkezinde sabah saatlerinde silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve terör örgütü mensuplarının yakalanması amacıyla operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

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