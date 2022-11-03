Batman kent merkezinde sabah saatlerinde silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve terör örgütü mensuplarının yakalanması aracıyla düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon düzenlendi.

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